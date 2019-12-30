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Dünyada ilk kez embriyoların genlerini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis cezası

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Çin'de geçen yıl dünyaya gelen Lulu ve Nana adlı ikizlerin anne karnındayken genlerini değiştiren Çinli bilim insanı He Jiankui, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dünyada ilk kez embriyoların genlerini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis cezası

He'nin dünyada ilk kez uygulanan Crispr-Cas9 adlı gen değiştirme teknolojisi Çin ve dünya genelinde tartışma yaratmıştı.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'ya göre, Şenzen'deki mahkeme, yasa dışı bulduğu bu uygulama nedeniyle He'yi ayrıca 3 milyon Yuan (438 bin dolar) cezaya çarptırdı.

He'nin araştırma ekibindeki iki kişi de daha hafif para ve hapis cezaları aldı.

'Para ve şöhret için tıp etiğinde kırmızı çizgiyi aştılar'

Mahkemenin kararında bu tür araştırmalar için izinleri olmadığı belirtilen sanıkların "şöhret ve para için tıbbi tedavi bilimsel araştırmalarla ilgili yasaları ihlal ettiği" belirtilerek, "Bilimsel araştırma ve tıp etiğinde kırmızı çizgileri aştılar" denildi.

He ve ekibinin yedi embriyo üzerinde yaptığı deneyler tüm dünyada büyük yankı yaratmıştı.

Güney Şenzen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görevli olan He Jiankui, Kasım 2018'de, genlerini değiştirdiği ikiz kız bebeklerin HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanmalarını sağladığını iddia etmişti.

He, tüp bebek tedavisi sırasında HIV virüsünün hücrelere girmesine izin veren bir protein oluşturan CCR5 genini devre dışı bıraktığını öne sürmüştü.

'İstenmeyen mutasyon tehlikesi'

Bu ay başında MIT Technology Review Dergisi'nde yer alan bir araştırmada He'nin, deneylerinde istenmeyen mutasyonlara yol açmış olabileceği öne sürülmüştü.

Bazı uzmanlar genlerle oynamanın erken ya da ileri yaşlarda ne gibi sorunlara yol açabileceğinin kestirilemeyeceğini belirterek bu tür deneylerin sağlıklı bebekleri büyük bir tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.

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