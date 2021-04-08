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Dünyada ilk: Yaşayan birinden alınan akciğer dokuları Covid-19 hastasına nakledildi

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Japonya'da yapılan bir ameliyatla, dünyada ilk kez yaşayan birinden alınan akciğer dokusu koronavirüsten dolayı solunum cihazına bağlı bir hastaya nakledildi.
Dünyada ilk: Yaşayan birinden alınan akciğer dokuları Covid-19 hastasına nakledildi

Japonya'da yapılan bir ameliyatla, dünyada ilk kez yaşayan birinden alınan akciğer dokusu koronavirüsten dolayı solunum cihazına bağlı bir hastaya nakledildi.

Kyoto Üniveriste Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Covid-19'un kalıcı hasar bıraktığı hastalar için şu ana kadar organ naklinin bir seçenek olarak görülmediği ancak bu operasyonla tedavi yöntemlerine birinin daha eklenmiş olduğu belirtildi.

Ameliyatta, koronavirüsle enfekte olan bir kadına, oğlu ve eşinden alınan akciğer dokuları nakledildi. Operasyondan sonra yoğuna bakıma kaldırılan kadınla, organlarından parça bağışlayan eşiyle oğlunun durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Hastanenin açıklamasını yayınlayan yerel basına göre doku nakli yapılan kadın, geçen yılın sonlarında koronavirüse yakalandı ve solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldı. Covid-19'u ağır geçiren kadında daha sonra pnömoni (zatürre) görüldü ve akciğerleri neredeyse işlevsiz hale geldi.

İlerleyen dönemde her ne kadar Covid-19 testi negatif çıksa da solunum destek ünitesiyle hayatta kalan kadının yaşamak için tek şansı organ nakliydi.

Beyin ölümü gerçekleşmiş olan kişilerin organları Covid-19 hastalarına nakledilebiliyor. Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinde, ölen kişilerden alınan akciğerlerle virüsten dolayı organları ağır hasar gören hastaların hayata tutunması sağlandı. Bağışçıların da hayatta olmasından dolayı, Japonya'daki ameliyatla bir ilke imza atılmış oldu.

 
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