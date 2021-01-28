Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı: Eskişehir ilk 10’da, İstanbul Paris’in önünde

Araştırma şirketi Numbeo, her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde, Birleşik Arab Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken Eskişehir sekizinci oldu.

Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2020 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı.

Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi üst üste beşinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer alarak en güvenli 8’nci şehir oldu.

İKİNCİ SIRADA KATAR’IN BAŞKENTİ DOHA VAR

NTV'de yer alan habere göre; suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer alırken listede son sırada Venezuela'nın başkenti Karakas bulunuyor.

İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir yer alırken başkent Ankara 183’ncü sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 263’ncü sırada.

EN TEHLİKELİ ŞEHİRLER GÜNEY AMERİKA’DA

Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 84.6 puanla yine zirvede yer alıyor.

En tehlikeli şehirler sıralamasının ilk 10'unda Brezilya ve Güney Afrika'dan üçer kent bulunuyor. Listede Güney Afrika’dan turistlerin uğrak noktalarından Johannesburg en tehlikeli şehirler sıralamasında 5’nci sırada yer alırken, Brezilya’dan Rio de Janeiro 10’ncu sırada yer alıyor.

İŞTE ARAŞTIRMAYA GÖRE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ

1 - Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikler

2 - DOHA, KATAR

3 - TAİPEİ, TAYVAN

4 - QUEBEC, KANADA

5 - ZÜRİH, İSVİÇRE

7 - DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

8 - ESKİŞEHİR, TÜRKİYE

9 - MÜNİH, ALMANYA

10 - TRİESTE, İTALYA

LİSTEDE TÜRKİYE’DEN HANGİ ŞEHİRLER VAR?

61 - Antalya

74 - BURSA

77 - İZMİR

182 - ANKARA

263 - İSTANBUL

FRANSIZ ŞEHİRLERİ SON SIRALARDA

Dünyanın turizm destinasyonlarının başında gelen Fransa’nın şehirleri ise listede gerilerde kaldı. Ünlü turizm şehri Nice 59 puanla 194’ncü sırada yer alırken Paris 46,7 puanla 312’nci sırada.

221 - BORDEAUX

239 - LYON

312 - PARİS