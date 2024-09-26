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SON DAKİKADünya’nın ikinci uydusu için geri sayım başladı

Dünya’nın ikinci uydusu için geri sayım başladı

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Bilim insanlarına göre Dünya, geçici bir süreliğine ikinci bir ay kazanacak. Küçük bir asteroit, Dünya’nın yerçekimine kapılarak kısa bir süreliğine “mini ay” olarak gezegenimizin yörüngesine girecek.
Dünya’nın ikinci uydusu için geri sayım başladı

Bilim insanlarına göre Dünya, geçici bir süreliğine ikinci bir ay kazanacak. Küçük bir asteroit, Dünya’nın yerçekimine kapılarak kısa bir süreliğine “mini ay” olarak gezegenimizin yörüngesine girecek.

Bu gök taşı, 29 Eylül’den itibaren birkaç ay boyunca Dünya’nın yörüngesinde kalacak ve ardından yerçekiminden kurtularak uzaya geri dönecek.

Ancak ne yazık ki, bu mini ay gözle görülebilecek kadar büyük veya parlak değil. Onu görebilmek için profesyonel bir teleskop kullanılması gerekecek.

NASA’nın Asteroit Dünya’ya Çarpma Erken Uyarı Sistemi (ATLAS) tarafından ilk kez 7 Ağustos’ta tespit edilen bu küçük asteroit, bilim insanları tarafından 2024 PT5 olarak adlandırıldı.

Araştırmacılar, bu gök cisminin yörüngesini Amerikan Astronomi Derneği’nin “Research Notes” adlı bilimsel dergisinde yayımladıkları çalışmayla belirlediler.

Asteroitin, Dünya’nın yörüngesine girmesinin nedeni yavaş hareket ediyor olması. Araştırmaya göre, 3.540 km/s hızla hareket eden bir asteroit, Dünya’nın yerçekimi kuvvetine kapılarak geçici olarak yörüngeye hapsolabiliyor.

25 Kasım’da Dünya’nın çekiminden kurtulacak

2024 PT5’in bu hafta sonu itibarıyla yaklaşık iki ay boyunca gezegenimizin çevresinde döneceği öngörülüyor.

Astronom Dr. Jennifer Millard, asteroitin 29 Eylül’de yörüngeye gireceğini ve 25 Kasım’da Dünya’nın çekiminden kurtulacağını belirtti. Millard, “Asteroit tam bir dönüş yapmayacak, sadece yörüngesi biraz bükülecek ve ardından yoluna devam edecek” dedi.

Mini ay olarak adlandırılan bu asteroit, yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Bu boyut, Dünya’nın 3.474 kilometrelik çapına sahip gerçek uydusu Ay ile kıyaslandığında oldukça küçük.

Ayrıca mat bir kaya yapısına sahip olduğu için teleskop veya dürbünlerle dahi gözlemlenmesi mümkün değil.

Yine de profesyonel teleskoplarla gözlemlenebileceğini belirten Dr. Millard, bu gök cisminin yıldızların arasında hızla hareket eden bir nokta gibi görülebileceğini söyledi.

Daha önce de mini aylar tespit edilmişti ve bu küçük cisimlerden bazılarının fark edilmeden geçip gittiği düşünülüyor.

Örneğin, 2022 NX1 asteroiti, 1981 ve 2022 yıllarında iki kez mini ay olarak Dünya’ya uğramıştı. Bilim insanları, 2024 PT5’in de 2055 yılında tekrar Dünya’ya dönmesini bekliyor.

Dr. Millard, bu tür olayların Güneş Sistemi’nin ne kadar yoğun olduğunu ve daha keşfedilmeyi bekleyen pek çok gök cisminin bulunduğunu gösterdiğini ifade etti. “Bu asteroit sadece bu yıl keşfedildi. Henüz keşfetmediğimiz on binlerce, hatta yüz binlerce gök cismi var ve bunları bulmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz” diye ekledi.

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