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Dünyanın Uykusu Yakın Doğu Üniversitesi’ne Emanet!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören, Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen kongrenin ardından Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu (ASRS) Başkanlığına seçildi.
Dünyanın Uykusu Yakın Doğu Üniversitesi’ne Emanet!

Dünyanın Uykusu Yakın Doğu Üniversitesi’ne Emanet!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören, Hindistan Yeni Delhi’de Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu Başkanlığına seçildi.

Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu (Asian Sleep Research Society, ASRS) tarafından uyku tıbbı alanındaki en güncel gelişmeleri paylaşmak ve bu alanda çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek için Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen kongre; Bangladeş, Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kuzey Kıbrıs, Malezya, Nepal, Sri Lanka ve Türkiye’den pek çok bilim insanı ve araştırmacıyı bir araya getirdi. “11. Asya Uyku Araştırmaları Cemiyeti Kongresi (11th Congress of the Asian Sleep Research Society)” ve “8. Asya Kronobiyoloji Forumu”nda (8th Asian Forum on Chronobiology) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören, Prof. Dr. Adile Öniz Özgören ve Doç. Dr. Gonca İnanç temsil etti.

Kongrenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Özgören Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu (Asian Sleep Research Society, ASRS) başkanlığına seçildi.

Uyku, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir unsur. Ancak modern hayatın getirdiği teknoloji alışkanlıkları ve şehirleşme, düzenli uyku alışkanlıklarını korumayı giderek zorlaştırıyor. Özellikle kronobiyoloji alanındaki araştırmalar, vücudumuzun gece-gündüz döngüsüne ve mevsimsel değişimlere nasıl uyum sağladığını anlamamıza yardımcı oluyor. Bu süreçlerin moleküler ve hücresel düzeyde incelenmesi, yalnızca sağlık alanında değil; tarım, hayvancılık, sanayi ve tıp gibi pek çok sektörde bilimsel çözümler sunuyor. Prof. Dr. Murat Özgören’in başkanlığına seçildiği Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu’nun (Asian Sleep Research Society, ASRS) düzenlediği bilimsel etkinlikler de uyku tıbbı alanındaki güncel gelişmeleri ele almayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Murat Özgören: “Bölgesel ve küresel ölçekte bilimsel iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir fırsat.”

Uyku ve biyolojik ritimler üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, sağlıklı bir toplum inşa etmede kritik bir rol oynuyor. Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Murat Özgören de uykunun, sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak bu alandaki bilimsel ilerlemelerin insan sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu hatırlatıyor.

“Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu Başkanlığı görevini üstlenmek, bölgesel ve küresel ölçekte bilimsel iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir fırsat” diyen Prof. Dr. Özgören, “Ayrıca, bir sonraki Asya Uyku Araştırmaları Kongresi’nin Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesi için aldığımız ön onay, ülkemizin bilimsel alandaki görünürlüğünü artıracak ve uluslararası platformda daha güçlü bir yer edinmesini sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

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