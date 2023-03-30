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Dursun Oğuz: Londra’daki saldırı, Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan bir saldırıdır

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İngiltere’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik yapılan protestoyu kınadı, protestonun Kıbrıs Türk halkına yapıldığını kaydetti.
Dursun Oğuz: Londra’daki saldırı, Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan bir saldırıdır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İngiltere’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik yapılan protestoyu kınadı.

Dursun Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermek için gittiği Londra King's College önünde Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından sözlü protestoya uğramasını Ersin Tatar’ın şahsına yönelik değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkına karşı yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Bakan Oğuz, kınama mesajında ‘’Adadaki Türk’lerin eşit ve egemen varlığını kabul edemeyenlerin yapmış olduğu bu protestoyu bir gerçeği daha ortaya koymuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inanarak egemen ve eşit temele dayalı bir çözüme karşı mücadelemiz devam edecektir’’ ifadelerine yer verdi.

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