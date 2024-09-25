Efsanevi Gipsy Kings sahne alıyor

Latin müziğin efsanevi grubu Gipsy Kings by Andre Reyes 26 Eylül Perşembe akşamı hayranları ile buluşuyor. ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında Amfitiyatro’da saat 21:00’de sahne alacak grup, birbirinden özel şarkıları ile dinleyici karşısına çıkıyor. Gipsy Kings’in kurucu üyesi Andre Reyes’ın öncülüğünü çektiği grup; müzikseverlere flamenko ezgileriyle unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

30 senelik sahne deneyimi ve Grammy ödülü bulunan grup 60 milyonun üzerinde albüm satışı elde etmişti. ‘’Bamboleo’’, ‘’Djobi Djoba’’ ve ‘’Baila Baila’’ gibi şarkıları ile tüm dünyayı kasıp kavuran Gipsy Kings by Andre Reyes için www.girnebelediyesi.com adresinden, tüm Telsim Shoplar’dan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndan (danışma) veya konser günü kapıdan bilet temini yapılabilecektir.