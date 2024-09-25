  • BIST 10042.47
  • Altın 2915.893
  • Dolar 34.1421
  • Euro 38.2129
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail'in Lübnan'a saldırısında 50'si çocuk 560'tan fazla kişi öldü

Efsanevi Gipsy Kings sahne alıyor

»
Efsanevi Gipsy Kings sahne alıyor
Efsanevi Gipsy Kings sahne alıyor

Latin müziğin efsanevi grubu Gipsy Kings by Andre Reyes 26 Eylül Perşembe akşamı hayranları ile buluşuyor. ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında Amfitiyatro’da saat 21:00’de sahne alacak grup, birbirinden özel şarkıları ile dinleyici karşısına çıkıyor. Gipsy Kings’in kurucu üyesi Andre Reyes’ın öncülüğünü çektiği grup; müzikseverlere flamenko ezgileriyle unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

30 senelik sahne deneyimi ve Grammy ödülü bulunan grup 60 milyonun üzerinde albüm satışı elde etmişti. ‘’Bamboleo’’, ‘’Djobi Djoba’’ ve ‘’Baila Baila’’ gibi şarkıları ile tüm dünyayı kasıp kavuran Gipsy Kings by Andre Reyes için www.girnebelediyesi.com adresinden, tüm Telsim Shoplar’dan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndan (danışma) veya konser günü kapıdan bilet temini yapılabilecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Karadağ’da iz bıraktı!19 Eylül 2024 Perşembe 09:30
  • 76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Shogun 5, Baby Reindeer 4 ana dalda ödül aldı16 Eylül 2024 Pazartesi 12:39
  • Dr. Ilias Abdullin’in 50’inci sanat yılı, sekiz ülkeden 11 sanatçının yer alacağı “saygı konseri” ile kutlanacak!15 Eylül 2024 Pazar 16:33
  • İskele Belediyesi 2. Yaz etkinliği sona erdi13 Eylül 2024 Cuma 17:53
  • Tatlısu Harnup Festivali Güzellikleri İle Sona Erdi09 Eylül 2024 Pazartesi 17:05
  • Venedik Film Festivali: ‘Altın Aslan’ ödülünü ‘The Room Next Door’ filmi kazandı08 Eylül 2024 Pazar 20:14
  • Tatlısu Harnup Festivali’nde Gece Yolcuları Coşkusu08 Eylül 2024 Pazar 15:00
  • Tatlısu Harnup Festivali başladı07 Eylül 2024 Cumartesi 21:18
  • Tolga Çevik’in TOLGSHOW’u MOE Açık Hava Sahnesi’nde İzleyicileri Kahkahalara Boğdu!07 Eylül 2024 Cumartesi 19:35
  • 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Tamamlandı02 Eylül 2024 Pazartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti