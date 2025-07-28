Eğitimde Sınır Yok!

Dünyanın 17 farklı ülkesinden gelerek yaz dönemi stajlarını Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yürüten tıp ve eczacılık öğrencileri deneyimlerini paylaştı: “Tavsiyeyle geldik, beklediğimizden fazlasını bulduk...”

Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF), Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği’nin (IFMSA) düzenlediği staj ve araştırma değişim programları ile Erasmus+ Değişim Programı kapsamında Kıbrıs’a gelerek Yakın Doğu Üniversitesi’nde staj ve araştırma yapan 17 ülkeden yaklaşık 30 öğrenci çalışmalarını sürdürüyor.

Çekya, Filistin, Finlandiya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün’den gelen yaklaşık 30 öğrenci, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yürüttükleri staj süresince uygulama olanağı yakalarken aynı zamanda çok kültürlü bir ortamda yeni dostluklar kurdu.

Farklı ülkelerden gelen ve staj için Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin ortak noktası ise üniversiteyle ilgili daha önce aldıkları tavsiyeleri yerinde deneyimlemek istemeleri. Daha önce Yakın Doğu Üniversitesi’nde staj yapan arkadaşlarının önerileri ve yaptıkları araştırmalar doğrultusunda KKTC’ye gelmeye karar verdiklerini belirten öğrenciler, üniversitenin teknik altyapısı, donanımlı hastanesi, destekleyici akademik kadrosu ve sunduğu uygulama olanaklarının beklentilerinin çok ötesinde olduğunu dile getirdi.

“Buraya gelmeden önce duyduklarımızın ne kadar doğru olduğunu bizzat tecrübe ettik” diyen öğrenciler, bu süreçte hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti. Güvenli, modern ve çok kültürlü bir ortamda bulunmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayan öğrenciler, yalnızca mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmekle kalmayıp, farklı kültürlerle etkileşim kurarak sosyal açıdan da büyük bir zenginlik yaşadıklarını söyledi.

Bianca Maria Ştefan: “Uzmanlaşmak istediğim alanda büyük bir deneyim fırsatı yakaladım.”

Romanya’dan Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen beşinci sınıf tıp öğrencisi Bianca – Maria Ştefan, gastroenteroloji bölümünde staj yapıyor. Bu alanda uzmanlaşmak istediğini belirten Ştefan, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde staj yapmak benim için büyük bir şans oldu. Çok fazla deneyim kazandım ve pratik yapma imkanı buldum” dedi. Yakın bir arkadaşının daha önce ERASMUS programı ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne geldiğini belirten Ştefan, “Arkadaşım hem hastaneden çok iyi deneyimler elde etmişti hem de konaklama, sosyal programlar, üniversite ve hastane olanaklarından çok faydalanmıştı. Aynı zamanda Kıbrıs’ın kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Onun anlattıklarından sonra ben de araştırıp burayı tercih ettim” dedi.

Szczepan Kopaczel: “Bu staj benim için muhteşem bir deneyim oldu.”

Polonya’dan gelen dördüncü sınıf eczacılık öğrencisi Szczepan Kopaczel ise Yakın Doğu Üniversitesi’nde Eczacılık Teknolojisi, Analitik Kimya ve Farmakognozi alanlarında staj yaptı. Üniversite değişim programı listelerinde burayı gördükten sonra araştırma yaptığını belirten Kopaczel, “Hocaların yardımseverliği ve istediğimiz alanda staj yapabilme imkanı beni çok etkiledi. Geldiğimde tüm güzel yorumların doğru olduğunu gördüm” dedi. Staj süresince üç alanda dönüşümlü olarak farklı çalışmalar yapma fırsatı bulduğunu ifade eden Kopaczel, “Bu stajın bu kadar muhteşem olacağını beklemiyordum, beklediğimden çok daha fazlasını buldum” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Kopaczel, Kıbrıs’taki sıcak ve güvenli ortamdan da oldukça etkilendiğini söyledi.

Rola Al Aridi: “Kendimi geliştirmek için geldim, gerçekten donanımlı bir ortam buldum.”

Lübnan’dan Yakın Doğu Üniversitesi’ne staj için gelen tıp öğrencisi Rola Al Aridi de Yakın Doğu Üniversitesi’ni arkadaşlarından duyduğunu için tercih ettiğini söyledi. Al Aridi, “Daha önce staj yapan arkadaşlarım, burasının teknik açıdan donanımlı ve iyi bir ortam olduğunu söylemişti. Buraya kendimi geliştirmek için geldim. Geldiğimde de gerçekten umduğum gibi mutlu ve donanımlı bir ortamla karşılaştım” dedi.

Michaela Meliorisova: “Burada çok daha fazla vaka ile karşılaştım!”

Çekya’dan Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen ve göz hastalıkları alanında staj yapan son sınıf tıp öğrencisi Michaela Meliorisova, daha fazla klinik deneyim kazanmak için burayı tercih ettiğini söyledi. Kendi ülkesine kıyasla burada çok daha fazla vaka ile karşılaştığını belirten Meliorisova, “Burada çok hasta olması benim için büyük bir avantaj oldu. Üniversitenin sunduğu imkanlardan ve bize mentörlük yapan hocalardan çok memnunum” dedi. Yeni yerler görmeyi ve keşfetmeyi sevdiğini dile getiren Meliorisova, Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan ve bu staj deneyimini burada yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Jordan Velkovski: “Burada daha fazla pratik yapma fırsatı bulmak beni çok mutlu etti.”

Makedonya’dan Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen tıp öğrencisi Jordan Velkovski ise jinekoloji stajı yapıyor. Üç yıl önce bir arkadaşının değişim programı kapsamında bu üniversitede staj yaptığını ve memnun kaldığını belirten Velkovski, arkadaşının önerisi üzerine burayı tercih ettiğini söyledi. Jinekoloji bölümünde gözlem yaparak önemli bilgiler edindiğini dile getiren Velkovski, “Burada herkes işine bağlı ve alanında çok bilgili. Daha fazla pratik yapma ve deneyim kazanma fırsatı bulmak beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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