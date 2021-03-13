Ekmekler ve artan yemekler çöpe değil sevimli dostlara gidiyor

Hayvanların düzenli beslenmesi için oluşturulan ekiplerden ilki, her gün 08.00 ile 17.00 arasında 130 noktada bulunan bayat ekmek toplama kutularındaki ekmekleri topluyor.

Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner Birimine getirilen ekmekler, burada görevliler tarafından küçük parçalar halinde ayrıştırılıyor.

Belediyenin aşevinden, Kartal Ceza İnfaz Kurumundan, Teknopark'tan, büyük oteller ile gıda işletmelerinden kemikler ve artan yemekler toplanarak Sahipsiz Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'nda oluşturulan aşevine ulaştırılıyor. Kemikler kaynatılıyor, ekmekler ve yemekler uygun şekilde birleştirilerek mama haline getiriliyor.

Son görevi ise dağıtım ekibi devralıyor. Ekip, araca yüklenen mamaları ve pişirilen kemikleri, 47 noktada oluşturulan sahipsiz sokak hayvanları besleme istasyonlarına bırakıyor. Ekiplerin yolunu bekleyen hayvanlar da aracın korna çalarak geldiğini görünce görevlileri sevinçle karşılıyor ve sevgilerini göstermeyi ihmal etmiyor.

"Pendik'te yaşayanlar hayvanların beslenmesine katkı sunuyor"

Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Sorumlusu Kaan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahipsiz sokak hayvanlarını besleme çalışmalarının 7 yıldır sürdüğünü kaydederek, şunları anlattı:

"İlçemizin muhtelif yerlerinde 130 tane bayat ekmek toplama noktamız var. Günlük olarak bayat ekmeklerin toplanması işlemini gerçekleştiriyoruz. Teknopark, cezaevi, askeri noktalar, restoranlar, AVM'ler ve gıda işletmelerinden artan yemekleri alıyoruz. Ekmeklerin tasnifini yaptıktan ve yemekleri uygun hale getirdikten sonra Sahipsiz Hayvan Bakım ve Yaşam Alanı'nda hayvanlar için oluşturduğumuz aşevimizde birleştirip yemeye hazır hale getiriyoruz."

İlçede hayvanların gıda bulmakta zorlanacağı birçok yer olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu iş için oluşturduğumuz ekibimiz var. Ekibimiz haftanın 6 günü bu hayvanların beslemesini yapıyor. Oluşturduğumuz 47 sabit besleme istasyonu var. Günlük beslemenin yanı sıra 2 haftada bir istasyonlardaki malzemelerin temizlikleri yapılıyor." diye konuştu.

Yılmaz, beslemenin düzenli yapıldığını belirterek, "Yoğun kar yağışı olduğu zaman alana girişimiz engellendi. Belediyemiz bünyesindeki Pendik Arama Kurtarma Ekibi'ni (PEAK) devreye alarak sevimli dostlarımızın beslenmesi işlemi için ciddi bir mücadele içine girdik. Bunu da başararak bu noktada beslemeyi gerçekleştirdik." dedi.

Pendik'te yaşayanların direkt veya dolaylı olarak hayvanların beslenmesine katkı sunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Ticari işletmeler, gıda işletmeleri, market zincirlerinden çıkan ürünler bize veriliyor. Bayat ekmeklerini çöpe atmayıp bayat ekmek toplama noktalarına bırakan vatandaşlar da dolaylı katkı sunuyor. Birçoğu bunların çöpe gitmediğini, hayvanların beslenmesinde kullanıldığını biliyor. İsrafı engellemek adına yaptığımız bu hamle hayvanların doyurulması ve sağlıklı beslenmesi için de ciddi bir çalışmayı teşkil ediyor."