Elazığ Depremi: Ölü sayısı 22 enkaz altından çıkarılan kişi sayısı 42'ye ulaştı

Elazığ Sivrice merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Enkaz altından çıkarılan vatandaşların sayısı da 42'ye ulaştı.

Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı. Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, toplam 1103 kişi de yaralandı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 30 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken artçı depremler de yaşanmaya devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla enkaz altında kalan vatandaşlar çıkarılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 42 vatandaş enkaz altından çıkarıldı. 19 kişinin hâlâ enkaz altında olduğu belirtiliyor

Son dakika bilgisine göre ölü sayısı 22'e yükseldi (10.05). Öte yandan dün akşam enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Miraç yaşamını kaybetti. 12 yaşındaki Miraç Dişli, babası Meriç Dişli ve altı aylık hamile annesi Pınar Dişli ile birlikte Gezin beldesindeki Tılhem Caddesi’ndeki altı katlı Mavi Göl Apartmanı‘nın enkazında kalmıştı. Dişli ailesi enkazdan sağ olarak kurtarılırken, Miraç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Anne ve baba Dişlilerin de tedavilerinin sürdüğü hastanede hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı da çöktü. Dilek Apartmanının enkazında arama yapan ekipler 8 kişinin cansız bedenine ulaştı, 20 kişiyi ise sağ kurtardı. Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından birer saat arayla iki kadın çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından ekipler tarafından depremden 12 saat sonra bir kişi daha canlı çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi. Depremin şiddetinin en yoğun olduğu Elazığ'ın Gezin ilçesinde bir baba ve bir çocuğun halen enkaz altında olduğu belirtildi.