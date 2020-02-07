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Elazığspor, ‘deprem nedeniyle’ ligden çekildi

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Elazığspor, ‘deprem nedeniyle’ ligden çekildi
Elazığspor, ‘deprem nedeniyle’ ligden çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’un, 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından yaptığı ligden çekilme talebini kabul etti.  

Merkez üssü Sivrice ilçesinde olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, tesisleri kullanılamaz hale gelen ve sahasını depremzedelere tahsis eden Elazığspor, TFF’ye başvurarak ligden çekilme talebini iletti. 

TFF’ye gönderilen yazıda, tesis sorununun dışında mevcut oyuncularından 19’unun Elazığ doğumlu olması sebebiyle takımın depremden olumsuz etkilendiği belirtilerek, 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2’nci Lig’de sportif faaliyetlerine devam etmesi talep edildi. 

TFF tarafından yapılan incelemelerin ardından Elazığspor’un ligden çekilme talebinin kabul edildi. TFF’nin açıklamasında şu ifadelere yere verildi: “Kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü’nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 6 Şubat 2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir.”

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