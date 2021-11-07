Elon Musk "hisse" anketi yaptı: "Sonucuna bağlı kalacağım"

Elon Musk, Twitter'da "%10 Tesla hissesi satışı" ile ilgili anket yaptı ve sonuca bağlı kalacağına söz verdi.

Tesla CEO'su ve milyarder Elon Musk, halka, elektrikli otomobil şirketi Tesla'daki hisselerinin %10'unu satıp satmayacağını sordu ve sosyal medya kullanıcılarını şoke eden bir hamleyle sonuca bağlı kalacağına söz verdi.

Musk Cumartesi günü yaptığı bir tweette, takipçilerinden yaklaşık 21 milyar dolar değerindeki hisselerin satışına evet ya da hayır oyu vermelerini istedi.

Sadece birkaç saat içinde, 'evet' seçeneği hafif bir çoğunluğa sahip olduğu ankette 1,3 milyondan fazla kişi oy kullandı.

Tesla'nın hisselerinin Musk'ın Twitter gönderilerinden birine maruz kalması ilk kez değil.

Mayıs 2020'de Musk, Tesla hisse senetlerinin yüzde 11'den fazla düşmesine neden olan bir gönderi olan Tesla'nın hisse senedi fiyatlarının "çok yüksek" olduğuna dair ünlü bir tweet attı.

Musk, daha önce de bu sosyal medya paylaşımlarıyla Bitcoin'in maliyetini düşürmekle suçlanmıştı.