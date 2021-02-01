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Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Bitcoin'in geleneksel finans dünyasında geniş kabul görme olasılığının yakın olduğunu ve bu nedenle dünyanın en popüler kripto para biriminin fiyatının tekrar yükselişe geçeceğini söyledi.
Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Bitcoin'in geleneksel finans dünyasında geniş kabul görme olasılığının yakın olduğunu ve bu nedenle dünyanın en popüler kripto para biriminin fiyatının tekrar yükselişe geçeceğini söyledi.

Dünya çapında üne kavuşmuş olan Tesla ve SpaceX firmalarının CEO'su girişimci Elon Musk, dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin'in finans dünyasında geniş kabulünün yakın olduğunu, bu para birimine yatırım için geç kaldığını ancak Bitcoin'i desteklediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Musk'ın twitter profilinde "bio (biyografi)" kısmına hashtag olarak Bitcoin'i eklemesinden yaklaşık bir saat sonra Bitcoin yüzde 16 değer kazanarak 37 bin doların üzerine çıktı. 

Clubhouse isimli sohbet uygulamasına davet üzerine katılan Musk, verdiği röportajda, "Bir Bitcoin destekçisiyim. Partiye geç kaldım ama bir destekçiyim. Ve sanırım Bitcoin, geleneksel finans uzmanları tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde" açıklamasında bulundu. 

Diğer kripto para birimleri hakkında yeterli fikri olmadığını söyleyen Musk, "Bitcoin'in iyi ve değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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