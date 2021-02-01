Elon Musk'tan bu projeyi geliştirene 100 milyon dolar ödül

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, karbon yakalama sistemi için en iyi teknolojinin geliştirilmesine 100 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurdu.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, karbon yakalama sistemi için en iyi teknolojinin geliştirilmesine 100 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurdu.

Dünyanın en zenginleri listesinde zirvede bulunan Musk, Twitter'dan paylaştığı mesajında "En iyi karbon yakalama teknolojisi ödülü için 100 milyon dolar bağışta bulunuyorum. Önümüzdeki hafta ayrıntıları açıklayacağım" dedi.

Isınma emisyonlarını yakalamak, iklim değişikliğini kontrol altında tutmaya yönelik birçok planın kritik bir parçası olarak görülüyor. Şimdiye kadar geliştirilen teknolojide çok az ilerleme kaydedildi ve çabalar havadan karbon çıkarmak yerine emisyonları azaltmaya odaklandı.

Uluslararası Enerji Ajansı, geçen yılın sonlarında, ülkelerin net sıfır emisyon hedeflerini karşılaması için karbon yakalama teknolojisinin yaygınlaştırılmasında keskin bir artışa ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kapsamlı planının parçası olarak karbon yakalama teknolojisinin gelişimini hızlandırma sözü verdi. Biden, karbon giderme teknolojileri uzmanı Jennifer Wilcox'u ABD Enerji Bakanlığı'nda fosil enerjiden sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak seçti.

Karbon yakalama sistemi nedir?

Fosil yakıtların artan tüketimi sonucu atmosfere yayılan karbondioksit gazı küresel ısınmanın temel sebebi olarak görülüyor. Karbon yakalama sistemi sayesinde sera gazı yayılımının büyük oranda azaltılması ve iklim değişikliklerinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

İnsan kaynaklı karbondioksit yayılımının yaklaşık yüzde 60’ının rafineriler, elektrik santralleri, endüstriyel fabrikalar gibi tesislerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Karbon yakalama sisteminde enerji tesislerinden ve santrallerden çıkan karbondioksit, yakalanıp sıkıştırılarak, boşaltılmış petrol ve doğal gaz rezervleri, derin tuzlu akiferler ve kömür tabakaları gibi jeolojik yapılarda depolanabiliyor.

Elon Musk'ın projeleri

İnternet ödeme şirketi PayPal'ı kuran ve satan Musk, dünyanın en fütüristik şirketlerinden bazılarına liderlik ediyor.

İnsanlığın geleceğini yapay zeka ile insan beyninin birleştiği bir gelecekte gören Musk, saç telinden daha ince sicimlere bağlı elektrotlar ile beynin sinyallerini çözme girişimi olarak adlandırılan "Neuralink" projesi ile yakın gelecekte konuşmaya bile gerek kalmayacağını iddia ediyor.

Musk'ın 2002 yılında "Mars'ı kolonileştirmek amacıyla" kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010'da bir uzay aracı olan Dragon'u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket olarak tarihe geçti.

Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile 2017'den bu yana dünyanın en zenginler listesinde zirvede bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u bu yılın başında geçerek ilk sıraya yerleşti.