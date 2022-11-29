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En Çok Yağış Nereye Düştü

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Akıncılar’da kaydedildi.
En Çok Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akıncılar 4 kg/m², Balıkesir, Beylerbeyi 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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