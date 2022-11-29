En Çok Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Akıncılar 4 kg/m², Balıkesir, Beylerbeyi 3 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Akıncılar 4 kg/m², Balıkesir, Beylerbeyi 3 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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