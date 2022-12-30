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En çok yağış nereye düştü

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Son 24 saatte en fazla yağış 13 kilogramla Koruçam’da kaydedildi.
En çok yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 saatleri arasında Koruçam’a 13, Değirmenlik, Çayönü ve Dipkarpaz’a 2, Alsancak’a 1 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Yağış alan diğer yörelerde 1 kilogramdan az yağış kaydedildiği belirtildi.

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