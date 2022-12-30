En çok yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 saatleri arasında Koruçam’a 13, Değirmenlik, Çayönü ve Dipkarpaz’a 2, Alsancak’a 1 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Yağış alan diğer yörelerde 1 kilogramdan az yağış kaydedildiği belirtildi.
Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 saatleri arasında Koruçam’a 13, Değirmenlik, Çayönü ve Dipkarpaz’a 2, Alsancak’a 1 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Yağış alan diğer yörelerde 1 kilogramdan az yağış kaydedildiği belirtildi.
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