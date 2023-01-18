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En Çok Yağış Nereye Düştü

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Meteoroloji Dairesi, dün Türkeli’ye 14 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
En Çok Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasındaki verilerine göre Türkeli 14, Beylerbeyi 4, Boğaz 3 ve Lefkoşa 2 kilogram yağış aldı.

Yağış alan diğer yörelerde 0,1 ile 1 kilogram arasında yağış kaydedildi.

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