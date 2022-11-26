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En Fazla Yağış Nereye Düştü

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Son 24 saatte en çok yağışı metrekareye 24 kilogramla Zaferburnu ile Lefke aldı.
En Fazla Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi 24 saatteki yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış metrekareye 24 kilogramla Zaferburnu ile Lefke’ye düştü.

Daire’den verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

"Çamlıbel, Dipkarpaz 22 kg/m², Yeşilırmak 20 kg/m², Akdeniz 19 kg/m², Kalkanlı 17 kg/m², Doğancı, Gemikonağı, Kantara 16 kg/m², Yenierenköy 14 kg/m², Zümrütköy 13 kg/m², Kozanköy 12 kg/m²."

Yağış alan diğer yörelere ise; 0.1 ile 11.0 kg/m² arası yağmur yağdı.

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