En Fazla Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi 24 saatteki yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış metrekareye 24 kilogramla Zaferburnu ile Lefke’ye düştü.
Daire’den verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;
"Çamlıbel, Dipkarpaz 22 kg/m², Yeşilırmak 20 kg/m², Akdeniz 19 kg/m², Kalkanlı 17 kg/m², Doğancı, Gemikonağı, Kantara 16 kg/m², Yenierenköy 14 kg/m², Zümrütköy 13 kg/m², Kozanköy 12 kg/m²."
Yağış alan diğer yörelere ise; 0.1 ile 11.0 kg/m² arası yağmur yağdı.
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