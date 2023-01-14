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En fazla yağış nereye düştü

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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatteki yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. En fazla yağışın metrekareye 76 kilogram ile Salamis’e düştüğünü açıkladı.
En fazla yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımı açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Salamis’te 76, Çayırova’da 59, İskele’de 54, Mehmetçik’te 50, Gazimağusa’da 47, Çayönü, Beyarmudu’nda 43, Geçitkale’de 42, Gönendere, Akdoğan’da 37, Esentepe’de 27, Mallıdağ, Beylerbeyi, Alevkaya’da 25, Serdarlı, Vadili’de 23 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 kg/m² ile 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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