En fazla yağış nereye düştü

Vadili, metrekareye 56 kg ile bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın kaydedildiği yer oldu.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arasında KKTC’de kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire açıklamasına göre, en çok yağış Vadili’de olurken, metrekareye Koruçam’da 53 kg, Sipahi’de 28 kg, Mağusa’da 21 kg, Dipkarpaz’da 19 kg, Beylerbeyi’nde 16 kg, Tatlısu’da 15 kg, Mehmetçik ve Salamis’te 14 kg, Kantara’da 13 kg, Kaleburnu’nda da 12 kg yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise metrekarede 0,1 ile 11 kilogram arası yağış kaydedildi.