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En ‘tatsız’ yılbaşı: Pandemi nedeniyle birçok ülkede sokaklar boş kaldı

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Tüm dünyada yılbaşında alışık olunan kutlama görüntüleri, 2021’e girerken yerini boş sokaklara bıraktı.
En ‘tatsız’ yılbaşı: Pandemi nedeniyle birçok ülkede sokaklar boş kaldı

Tüm dünyada yılbaşında alışık olunan kutlama görüntüleri, 2021’e girerken yerini boş sokaklara bıraktı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların dışarıda bir araya gelerek yılbaşı kutlaması yasaklandı. Kutlamaya izin verilen ülkelerde de maske kuralına dikkat edildi.

Türkiye’de 31 Aralık’ta saat 21:00’de sokağa çıkma yasağı başladı. Sokakta kutlamalara ya da evlerde çok sayıda kişinin katıldığı partilere izin verilmedi. Güvenlik güçleri gece boyunca yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Fotoğraf: AA

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Kapısı önünde bu yıl yılbaşı kutlamasına izin verilmedi. Her yıl yaklaşık 100 bin kişi burada toplanıyordu.

Kapı önünde bir konser verildi ancak izleyici alınmadı, televizyondan yayınlandı.

İnsanların bölgeye girmemesi için çevresine çit yerleştirildi.

Paris (Fotoğraf: Reuters)

Fransa’da dün akşam saat 20:00’de başlayan sokağa çıkma yasağı bugün saat 06:00’da sona erdi.

Başkent Paris’te her yıl yapılan havai fişek gösterisi, bu yıl iptal edildi.

Ülkede 100 bin polis ve jandarma yasağı denetledi.

Kutlamaların yapılmadığı bir diğer ülke de İtalya oldu. İtalyanlar sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde aileleriyle yılbaşını geçirdi.

Belçika (Fotoğraflar: AA)

Belçika’nın başkenti Brüksel’de kentteki işlek caddelere yılbaşı süslemeleri yapıldı. Bu yıl, önceki yıllardaki gibi havai fişek gösterisi olmadı ancak lazer gösterisi yapıldı.

Kamerun

Kamerun’da sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Ülkede meydanlar süslenirken, caddelerin kalabalık olmadığı görüldü.

Bosna Hersek

Bosna Hersek’te sokaklarda yılbaşı kutlaması yapılamadı. Meydan ve caddeler ışıklarla süslendi.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Puerta del Sol Meydanı’nda 100 yıldır yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması bu yıl iptal edildi.

İspanya

Meydanda İspanyol Gribi (1918-1920) ve İç Savaş (1936-1939) dönemlerinde dahi yılbaşı kutlaması iptal edilmemişti.

ABD

ABD’deki New York’un Times Meydanı halka kapalıydı, yalnızca sınırlı sayıda kişiye izin verildi. Meydanda haber takibi yapan gazeteciler konfeti atarak eğlendi.

Wuhan (Fotoğraf: Reuters)

Corona virüsünün ilk görüldüğü Çin’in Wuhan kentinde, dünyanın geri kalanından farklı görüntüler vardı. Binlerce kişi, maske takarak meydanlara gitti ve resmi yılbaşı kutlamalarına katıldı.

 

(Diken)

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