Endişe yarattı: Gençlerin kullandığı e-sigaralarda yüksek oranda kurşun çıktı

İngiltere'deki bir ortaokulda okuyan çocukların kullandığı elektronik sigaralar bir laboratuvarda test edildi ve çıkan sonuçlar ebeveynleri epey mutsuz edeceğe benziyor.

İngiltere’nin Kidderminster bölgesindeki Baxter Koleji’ndeki öğrencilerden alınan elektronik sigaralar Liverpool’daki Inter Scientific laboratuvarında test edildi.



Times’ın haberine göre, elde edilen sonuçlar, e-sigaraların, güvenli kurşun seviyesinin iki katından ve nikel seviyesinin dokuz katından fazlasına sahip olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma ayrıca, bazı cihazların e-sıvıda ısıtıldığında parçalanan bileşikler olan karbonillerin yasal seviyesinin on katından fazlasına da sahip olduğunu buldu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yüksek düzeyde kurşuna maruz kalmak beynin ve merkezi sinir sisteminin gelişimini etkileyebilir. Birleşik Krallık’ta 18 yaşından küçüklere elektronik sigara satmak yasa dışıdır, ancak geçen ay YouGov tarafından yapılan bir anket, 11 ila 17 yaşındakilerin yüzde 11,6’sının nikotin içeren ürünleri denediğini gösterdi.

Laboratuvar, kolejdeki elektronik sigaraların çoğunun yasa dışı olduğunu ve satıştan önce test edilmediğini de tespit etti.

“AÇIKÇA GENÇLERE PAZARLANIYOR”

Laboratuvarın kurucu ortaklarından David Lawson, “Bunların hiçbiri piyasada olmamalı, izin verilen metal seviyeleriyle ilgili tüm kuralları çiğniyorlar. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü sonuçlar bunlar.” dedi.

Tehlikeli miktarlarda metallere maruz kalmanın elektronik sigaralardaki ısıtma parçasından kaynaklandığı düşünülmüştü, ancak Lawson’ın testleri bunların e-sıvıda da bulunduğunu gösterdi.

İngiliz Tabipler Birliği’nden Dr. Penelope Toff, elektronik sigaraların insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olacak bir cihaz olmasına rağmen, reklamcılıkla ilgili mevzuatın sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

Toff, “Cesur, parlak renklerde tasarlanan ve şeker gibi tatlandırılmış bu ürünler açıkça gençlere pazarlanıyor ve artık içlerindeki tehlikeleri fark etmemizin zamanı geldi” açıklamasında bulundu.