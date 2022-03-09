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Eralp Adanır’ın “Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler” İsimli Kitabı Yayımlandı

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Eralp Adanır’ın “Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler” İsimli Kitabı Yayımlandı
Eralp Adanır’ın “Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler” İsimli Kitabı Yayımlandı

Gazeteci- yazar Eralp Adanır’ın “Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler” isimli kitabı yayımlandı.

Yazılı açıklamasına göre Adanır’ın kitabında 10 Ekim 1998-26 Haziran 2004 tarihleri arasında BRT Televizyonunda hazırlayıp sunduğu “İstasyon” isimli müzik programına konuk aldığı kişilerle yaptığı söyleşiler yer alıyor.

24 müzisyen ile yapılan röportajların yer aldığı 300 sayfalık kitap Mete Adanır Vakfı tarafından yayımlandı.

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