  • BIST 1.408
  • Altın 461,812
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin neden bittiğini açıkladı

» »
Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin neden bittiğini açıkladı
Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin neden bittiğini açıkladı

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, BluTV'de yeniden çekilen ancak 1. sezonundan sonra rafa kaldırılan Behzat Ç.'nin neden devam etmediğini açıkladı. Beşikçioğlu, Memduh Başkan karakteri ve yönetmen Serdar Akar'ın projede olmayacağını öğrenmesi üzerine devam etmeme kararı aldığını ifade etti.

Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Gain adlı dijital yayın platformunda Jülide Ateş'in sunduğu "40" isimli programa konuk oldu. Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen "Behzat Ç.’yi kim bitirdi?" sorusuna BluTV'de yayınlanacak yeni yapımı, orijinal dizinin yönetmeni olan Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendiğinde projeden vazgeçmiş.

Erdal Beşikçioğlu'nun "Behzat Ç.’yi kim bitirdi?" sorusuna yanıtı şu şekilde:

"Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı. Ben de Serdar Abi’yle konuştum 'Bu 2. dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikâyeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz' dedim. Fakat yapımcılarla görüşmeye gittiğim zaman, diziyi Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendim. Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikâye bundan kaynaklıdır aslında."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki kafadarın ‘daha büyük penis’ macerası hastanede bitti15 Nisan 2021 Perşembe 21:45
  • Kuyumcudan 3 bilezik çaldı; "hakkını helal et" diyerek kaçtı!15 Nisan 2021 Perşembe 21:31
  • Neymar: Futbol yüzünden pokere zaman ayıramıyorum15 Nisan 2021 Perşembe 21:18
  • Telefonunuz ıslanırsa ne yapmalı? (İpucu: Boşuna pirince yatırmayın)15 Nisan 2021 Perşembe 21:02
  • Örümcek ağlarının sesi çıkarıldı15 Nisan 2021 Perşembe 20:47
  • Şirketler dolarda krizi fırsata çevirdi15 Nisan 2021 Perşembe 20:31
  • Ukraynalı model Pokreshchuk dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip15 Nisan 2021 Perşembe 19:40
  • Biden, yayımladığı bir dizi kararname ile Rusya'ya Kırım, seçimlere müdahale ve ABD resmi kurumlarına yönelik siber saldırılar nedeniyle yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar hakkında Kongreye gönderdiği mektupta, Biden, &15 Nisan 2021 Perşembe 19:01
  • İsrailli araştırmacılar: Kefir, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilir15 Nisan 2021 Perşembe 18:42
  • Çin'den Japonya'ya: Suya dökeceğiniz nükleer atıklar madem güvenli, o zaman için15 Nisan 2021 Perşembe 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti