Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin neden bittiğini açıkladı

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, BluTV'de yeniden çekilen ancak 1. sezonundan sonra rafa kaldırılan Behzat Ç.'nin neden devam etmediğini açıkladı. Beşikçioğlu, Memduh Başkan karakteri ve yönetmen Serdar Akar'ın projede olmayacağını öğrenmesi üzerine devam etmeme kararı aldığını ifade etti.

Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Gain adlı dijital yayın platformunda Jülide Ateş'in sunduğu "40" isimli programa konuk oldu. Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen "Behzat Ç.’yi kim bitirdi?" sorusuna BluTV'de yayınlanacak yeni yapımı, orijinal dizinin yönetmeni olan Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendiğinde projeden vazgeçmiş.

Erdal Beşikçioğlu'nun "Behzat Ç.’yi kim bitirdi?" sorusuna yanıtı şu şekilde:

"Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı. Ben de Serdar Abi’yle konuştum 'Bu 2. dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikâyeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz' dedim. Fakat yapımcılarla görüşmeye gittiğim zaman, diziyi Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendim. Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikâye bundan kaynaklıdır aslında."