Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında ilk resmi telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'un dün gece gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki liderin Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, DAEŞ'e karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği kaydedildi.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin "yakın" ve "uzun soluklu" olarak nitelendiği açıklamada, "iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına" vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye'nin DAEŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti" ifadelerine yer verildi.

RESMİ OLMAYAN İLK GÖRÜŞME SEÇİM SONRASI YAPILMIŞTI

Trump’ın seçilmesinden sonra iki liderin telefon görüşmesini aktaran ABD’li resmi kaynaklar, konuşmanın ‘inanılmaz iyi’ ve ‘hayli renkli’ geçtiğini söylemişti. Kaynaklara göre Trump, “İyi akşamlar, size gerçekten çok büyük hürmet duyuyorum. Ülkeniz için çok iyi şeyler yaptınız” diye söze başlayıp “Kızım Ivanka yanımda, hat bağlantısını o kurdu. Sizin çok büyük hayranınız ve destekçiniz” diye devam etmiş.

Erdoğan’ın IŞİD, Fethullah Gülen, PYD ve Musul’la ilgili Türkiye’nin derin kaygılarını paylaştığını belirten kaynaklar, Trump’ın “Durumunuzu anlıyorum, sıkıntılarınızı anlıyorum. Bu konularda bir çözüm getirmemiz, birlikte çalışmamız gerekiyor” dediği, Erdoğan’ın ise Türkiye’nin IŞİD’e karşı verdiği mücadelede kat ettiği mesafe hakkında bilgi verdiği aktarılmıştı.

ERDOĞAN ‘HAYRA YORMUŞTU’

Erdoğan, ABD seçimlerinden sonra yaptığı ilk açıklamada, “Ben, şahsım ve milletim adına Amerikan halkının bu tercihini hayra yormak ve başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum” demiş, seçimden sonra ABD’de başlayan protestoları ‘hazımsızlık’ olarak değerlendirmişti.