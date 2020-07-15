Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

TC İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İki lider, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılması hem de Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı