Erdoğan: Pakistan’ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Pakistan’ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan, “Konsey toplantısı öncesinde Şahbaz Şerif’le yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik” diyerek “(Şahbaz Şerif) Sayın Başbakan’la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz” diye ekledi

“(Türkiye-Pakistan İş Forumu ile) Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz” diyen Erdoğan “PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan’ın güçlü desteğini hissediyoruz” dedi.

Erdoğan, “Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan’a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz” diye konuşurken, “Pakistan’ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır” ifadelerini de kullandı.

Erdoğan, “(Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı) Münasebetlerimizi güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede 24 belge imzalandı” dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Gazzeli kardeşlerimizi vatanından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz”