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Erdoğan: ''Sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın.''

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdığını dile getirdi.
Erdoğan: ''Sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın.''

Arnavutköy’de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdığını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“İftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs’ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail Başbakanı’nın sanıyorum, herhalde dili sürçtü, herhalde kendilerinin Filistin’de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı, dünyanın gözü önünde, silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, ama yavruları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Bu sadece ve sadece sana uyuyor, Erdoğan’a uymaz.”

Erdoğan, Türkiye’nin masumlarla değil, teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, “Bu mücadelenin bedelini de binlerce şehit, on binlerce gazi olarak 40 yıla yakın süredir verdik, veriyoruz” dedi.

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