Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor...

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşma 2 saat 7 dakika sürdü. Başlıca televizyon kanallarında canlı yayınlanan konuşmasının bir bölümünde dinleyenlere "sıkılıp sıkılmadıklarını" soran, bir ara "Alkış gelmiyor" diye sitem eden Erdoğan, sonunda, "Biliyorum yordum sizi" dedi.

Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda Türkiye'nin iç ve dış politikasına ilişkin görüşlerini ve planladığı icraatlarını anlattı. Şehir hastanelerinden, yargı reformu paketine; terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen harekâtlardan, Kanal İstanbul projesine; Türkiye'nin otomobilinden, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere kadar pek çok konuya değinen Erdoğan, savunma sanayi alanında konuştuğu esnada Gökbey helikopterinin tanıtımı için salona ve medyaya, "Beğendik mi?" diye sordu. Salondan gelen alkışı yeterli bulmayan Erdoğan, "Alkışlar gelmiyor!" dedi.

Erdoğan, 2 saat 7 dakikanın sonunda ise şunları söyledi:

"Biliyorum yordum sizi ama sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum hem geçtiğimiz 17 yılın genel bir değerlendirmesini hem de 2019’da yaptıklarımızı hem de 2020’de yapacaklarımızı özetle ifade etmeye çalıştık. Bunlar aslında yaptıklarımızın yapacaklarımızın bütünü değil. Saatler alırdı."