Erdoğan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: Ne buhar olmuş, ne de birilerinin cebine girmiştir, yer değiştirmiştir

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "128 milyar dolar nerede?" sorusuna, "Nereye harcandı diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar, ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birilerinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır. Günün sonunda ise, ekonomik işleyişin tabii sonucu olarak, bu paranın çok önemli bir kısmı yeniden Merkez Bankası rezervine geri dönmüştür. Üstelik Merkez Bankası bu işlemleri yaparken zarar bir yana, son iki yılda 98 milyar lira kar etmiş ve bunu da hazineye aktarmıştır." yanıtını verdi.

Merkez Bankası’nın 2019 ve 2020 yıllarında “çok ciddi döviz işlemleri” yürütmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, 4 harcama kaleme sıralayarak, “Son iki yılda MB kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.” dedi.

"128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar"

Diğer konularda dikiş tutturamayınca, şimdi yanlış olduğunu en iyi kendilerinin bildiği '128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar.

"Görevden ayrıldığımda Merkez Bankası rezerevleri 135 milyar dolara çıktı"

Gördünüz bunlar delil belge. Bir yalan aşkla, şevkle, heyecanla söylenir gördünüz değil mi? CHP’nin başındaki zata sorsanız hesap uzmanıyız der. Başbakanlığı döneminde göreve devraldığımızda Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Görevden ayrıldığımda bu rakam 135 milyar dolara çıktı. Ondan sonraki süreci de izledik.

"128 tuğlayı üst üste koymuşluğu yok olan Kılıçdaroğlu kalkmış bunları konuşuyor"

Bırakınız 128 milyar doların ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu yok olan Kılıçdaroğlu kalkmış bunları konuşuyor. İşte orada bayan diyor ya, ‘Yalanı büyük söyleyeceksin’. Kılıçdaroğlu’nun rehberi işte o bayan. Bu kişinin sözcüsü olan kişi ise önce BDDK’daki görevi ile sonra hazine müsteşarı göreviyle 2001 krizinin en önemli sorumlularından biridir. Şayet bu kişi 128 milyar dolar nerede sorusunu Merkez Bankası bilançolarını okumayı bilmeden soruyorsa geçmişte kendisine verilen görevlere yazıklar olsun. Meselenin önüne arkasına bakmadan bu kampanyanın peşine düşenlerin bir kısmını üzülerek bir kısmını gülerek seyrediyoruz. Hele hele sağa sola pankart asarak, sosyal medya trollerinin peşine takılarak koca koca unvanlarından utanmadan bu yalan kampanyasına figüranlık yapanları görünce içimizde acıma duygusu uyanmıyor da değil.