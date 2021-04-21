  • BIST 1.330
  • Altın 471,751
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAToplam 7829  test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vaka

Erdoğan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: Ne buhar olmuş, ne de birilerinin cebine girmiştir, yer değiştirmiştir

»
Erdoğan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: Ne buhar olmuş, ne de birilerinin cebine girmiştir, yer değiştirmiştir
Erdoğan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: Ne buhar olmuş, ne de birilerinin cebine girmiştir, yer değiştirmiştir

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "128 milyar dolar nerede?" sorusuna, "Nereye harcandı diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar, ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birilerinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır. Günün sonunda ise, ekonomik işleyişin tabii sonucu olarak, bu paranın çok önemli bir kısmı yeniden Merkez Bankası rezervine geri dönmüştür. Üstelik Merkez Bankası bu işlemleri yaparken zarar bir yana, son iki yılda 98 milyar lira kar etmiş ve bunu da hazineye aktarmıştır." yanıtını verdi.

Merkez Bankası’nın 2019 ve 2020 yıllarında “çok ciddi döviz işlemleri” yürütmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, 4 harcama kaleme sıralayarak, “Son iki yılda MB kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.” dedi.

"128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar"

Diğer konularda dikiş tutturamayınca, şimdi yanlış olduğunu en iyi kendilerinin bildiği '128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar.

"Görevden ayrıldığımda Merkez Bankası rezerevleri 135 milyar dolara çıktı"

Gördünüz bunlar delil belge. Bir yalan aşkla, şevkle, heyecanla söylenir gördünüz değil mi? CHP’nin başındaki zata sorsanız hesap uzmanıyız der. Başbakanlığı döneminde göreve devraldığımızda Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Görevden ayrıldığımda bu rakam 135 milyar dolara çıktı. Ondan sonraki süreci de izledik.

"128 tuğlayı üst üste koymuşluğu yok olan Kılıçdaroğlu kalkmış bunları konuşuyor"

Bırakınız 128 milyar doların ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu yok olan Kılıçdaroğlu kalkmış bunları konuşuyor. İşte orada bayan diyor ya, ‘Yalanı büyük söyleyeceksin’. Kılıçdaroğlu’nun rehberi işte o bayan. Bu kişinin sözcüsü olan kişi ise önce BDDK’daki görevi ile sonra hazine müsteşarı göreviyle 2001 krizinin en önemli sorumlularından biridir. Şayet bu kişi 128 milyar dolar nerede sorusunu Merkez Bankası bilançolarını okumayı bilmeden soruyorsa geçmişte kendisine verilen görevlere yazıklar olsun. Meselenin önüne arkasına bakmadan bu kampanyanın peşine düşenlerin bir kısmını üzülerek bir kısmını gülerek seyrediyoruz. Hele hele sağa sola pankart asarak, sosyal medya trollerinin peşine takılarak koca koca unvanlarından utanmadan bu yalan kampanyasına figüranlık yapanları görünce içimizde acıma duygusu uyanmıyor da değil.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kabinede akşam değişikliği: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2'ye ayrıldı, Ticaret Bakanı değişti21 Nisan 2021 Çarşamba 12:07
  • Ruhsar Pekcan, dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ticaret Bakanlığı'ndan alındı, yerine Mehmet Muş atandı!21 Nisan 2021 Çarşamba 11:53
  • Akşener: Patates, soğan, güle güle Erdoğan21 Nisan 2021 Çarşamba 11:50
  • Akşener: Patates, soğan, güle güle Erdoğan21 Nisan 2021 Çarşamba 11:47
  • Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı21 Nisan 2021 Çarşamba 10:33
  • Türkiye’de İki Yeni Bakanlık Oluşturuldu, Kabineye Üç Yeni İsim Girdi21 Nisan 2021 Çarşamba 09:35
  • Kendi bakanlığına malzeme satan T.C Ticaret Bakanı Pekcan görevden alındı21 Nisan 2021 Çarşamba 08:21
  • Türkiye'de 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti20 Nisan 2021 Salı 20:34
  • Erdoğan: 'Türkiye'de yaşayamam' diyenlerin biletini alıp, göndermek lazım20 Nisan 2021 Salı 20:29
  • T.C İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetimini görevden aldı20 Nisan 2021 Salı 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti