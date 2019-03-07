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Erdoğan'dan Akşener'e: Sen ne terbiyeden muafsın ya?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Meral Hanım Denizli'de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime 'terörist' dediğimden bahsetti. Utan utan. Sen ne terbiyeden muafsın ya" sözleriyle tepki gösterdi.
Erdoğan'dan Akşener'e: Sen ne terbiyeden muafsın ya?

Mardin'de düzenlenen mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente yapılan yatırımlardan bahsetti. "Teröristlerin destek verdiği HDP ile olmuyor" diyen Erdoğan, "Kayyuma devrettikten sonra Mardin'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— Biz Mardin'e son 17 yılda 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk. Bu teröristlerin destek verdiği HDP ile olmuyor. Bunlar buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Yaptıkları hizmet yok. Kayyuma devrettikten sonra Mardin'in çehresi nasıl değişti görüyorsunuz. Terör örgütünün desteklediği HDP'li belediyeler çukur kazdı, iş makineleriyle kanal açtılar. Vatandaşıma hayatı zehir ettiler.

— Mardin'de geçen yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör ortadan kalkınca turist geliyor, daha çok gelecek. Terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım.

'İNŞALLAH 31 MART BUNLARIN SONU OLUR'

- Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım dün Denizli'de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime 'terörist' dediğimden bahsetti. Utan utan, asla ve kat'a. Sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle halkımla değil.

— Benim Denizlili kardeşlerim, onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Bunlar böyle asparagas haberlerle halkımızı aldatmaya çalışıyor. İnşallah 31 Mart bunların sonu olur. Onun için çok çalışacağız.

— Biz ülkemizi kardeşlikle birlikle dayanışmayla, muhabbetle güçlendirmek istedikçe birileri bölücülük fitnesini sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. 1984 yılından beri eylem yapan bölücü terör örgütü var. Başta Kürt kardeşlerim olmak üzere ülkemize ve milletimize zarar verdi.

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