Erdoğan'dan Biden'ın Putin'e "katil" demesine ilişkin açıklama: Putin çok akıllıca, çok şık cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "katil" diyen ABD Başkanı Joe Biden'a "İnsan, diğerlerini gerçekte kendini gördüğü gibi görürmüş" yanıt vermesini "çok akıllıca ve şık bir yanıt" olarak nitelendirdi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin için "katil" ifadesini kullanan Biden'a ilişkin, "Bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir Devlet Başkanı'na böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre Sayın Putin çok çok akıllıca, çok şık cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır" dedi.

Kilis'te Suriye'den atılan iki rokete ilişkin de konuşan Erdoğan, "Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil, bunun da cevabını haddiyle, misliyle, verdik veriyoruz, vereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir Devlet Başkanı'na böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre Sayın Putin çok çok akıllıca, çok şık cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır.

Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin daha önce dedikodusu çok yağılan yaptırımlarla ilgili konuyu askıya aldığıyla ilgili bazı gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bunları ele alma suretiyle, bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB'den beklentilerini ve bunun yanında da AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği gerek vize konusu, buna benzer birçok konular var ki tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız.

(Kilis'e atılan roket) Son 10 gün içindeki gelişmelerin bir tezahürüdür. Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu rejim tarafından yapılan uygulamalar... Bunun karşılığında da biz fırtınalarımızla gerekli cevabı verdik. Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil, bunun da cevabını haddiyle, misliyle, verdik veriyoruz, vereceğiz.

(AKP 7. Büyük Olağan Kongresi) Ön hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz çarşamba günü yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023’ün manifestosu olacaktır. Türkiye’nin gerek insan hakları ile ilgili yaptığım reform paketi gerekse ekonomi paketiyle ilgili bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda tabii AK Parti olarak MHP ile ir Cumhur İttifakı olarak 2023’e doğru çıktığımız bu yolda bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır en güzel şekilde ifade edeceğiz.