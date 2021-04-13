Erdoğan'dan Covid-19 açıklaması: Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini söyledi.
Erdoğan, "Amacımız vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamak." dedi.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 19, sabah 5 olarak belirlendi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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