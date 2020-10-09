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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘eğilme’ yanıtı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye yönetilemez konumda, bugün bir fotoğraf var, Erdoğan'la yurt dışında bir yöneticinin fotoğrafı var, onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor?
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘eğilme’ yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Saat 11.00’de başlayan ikili görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyaretinde Emir Tamim bin Hamad El Sani ile çekilen bir fotoğrafına ilişkin olarak, “Türkiye yönetilemez konumda, bugün bir fotoğraf var, Erdoğan’la yurt dışında bir yöneticinin fotoğrafı var, onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz, niye eğiliyor? Para için… Bu benim ağrıma gidiyor. Erdoğan bir siyasi rakibim, ama o bir başka devlet adamının önünde para için eğilmemeli” diye konuştu.

Bu ifadeleri içeren video da CHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

ERDOĞAN’DAN YANIT ŞU SÖZLERLE GELDİ:

Gün boyu AKP kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepki gösterirken, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan bir video paylaşarak üstü kapalı cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz, rükuda Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz.” ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini “Kısa bir hatırlatma” notuyla paylaştı.

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