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Erdoğan'dan 'kur' savunması: "Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar"!

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki artışa ilişkin "Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan 'kur' savunması: "Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar"!

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceğiz. İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.

- Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışı yatırımı, üretimi, istihdamı doğrudan etkilemez. Ülkemizde yaşanan durum tam da budur. Yani fiyat artışıdır. Bugüne kadar tüm ülkelerde geçerli tek enflasyonla mücadele örneği görülmemiştir.

- Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar.

- Fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine tepesine bineceğiz. 

- Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.

- Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.

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