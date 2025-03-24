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Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' çıkışı: Polisimize baltayla saldıran sokak teröristlerine kucak açıyorsunuz, pamuk şeker ikramını dilinize doluyorsunuz!

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Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' çıkışı: Polisimize baltayla saldıran sokak teröristlerine kucak açıyorsunuz, pamuk şeker ikramını dilinize doluyorsunuz!
Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' çıkışı: Polisimize baltayla saldıran sokak teröristlerine kucak açıyorsunuz, pamuk şeker ikramını dilinize doluyorsunuz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'deki mitingde Nevruz Bayramı'nı kastederek, "Doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" sözlerine, iktidar kanadından yanıt geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisin, pamuk şekeri satan engelli bir vatandaştan hepsini satın alarak çocuklara dağıttığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da "Polisimizin ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli bir vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiriliyor. Emniyet güçlerimize baltayla, yanıcı asitle, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar" ifadesini kullandı. 

Dün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestolar sürerken, Mansur Yavaş 22 Mart akşamı yaptığı konuşmada, Şırnak'ta yapılan Nevruz kutlamasına gönderme yaparak, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" dedi.

Yavaş'ın sözleri üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pamuk şeker olayının perde arkasını anlattığı bir paylaşım yaptı. 

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" dedi. 

Erdoğan'dan da yanıt geldi 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da Yavaş'a yanıt verdi. Erdoğan, "Emniyet güçlerimize baltayla, yanıcı asitle, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar" dedi. 

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ilgili bölüm şöyle:

"Polisimizin ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli bir vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiriliyor. Emniyet güçlerimize baltayla, yanıcı asitle, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenen kendileri değilmiş gibi şimdi pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise taş atılmasıyla, baltayla saldırılmasıyla, asit atılmasıyla bir sorunları yok. Esnafın dükkanının camının indirilmesiyle bir dertleri yok. Milletin mülkünün yağmalanmasıyla sıkıntıları yok. Cami avlularının meyhaneye çevrilmesiyle bir sorunları yok ama nevruz bayramında polisimizin çocuklar pamuk şekeri dağıtılması bunları rahatsız ediyor. Bunların, Kürt kardeşilerimiz tarafından da not edildiği kanaatindeyim." 

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