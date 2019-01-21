Erdoğan’dan marketlere: Hesabını sorarız

Faiz oranları ile enflasyonun belli oranda düşmesine rağmen marketlerdeki fiyatların düşmediğini ifade eden Erdoğan, "Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sorarız" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Şurası’nda konuştu. “Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı kur-faiz-enflasyon üçgenindeki dalgalanmada maalesef bazı kesimler iyi imtihan veremedi” diyen Erdoğan, “Akıl ve mantıkla izah edilemeyecek fiyat artışları her gün önümüze geliyor. Ahlak dışı artışlar üzerinde düşünmeliyiz” dedi.

“Birilerinin ‘piyasanın şartları’ kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sorarız” diye konuştu.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Münbiç’in güvenliğini alacak ve orayı da sahiplerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sizlerle birlikte yükselteceğiz. İnşallah 2023 hedeflerine sizlerle ulaşacağız.

Ticarette de, siyasette de başarının sırrı inanç ve mücadele. İnancı ve mücade azmi olmayanlarla yürüyecek hiçbir yol yoktur.

Türkiye’nin en büyük sorunu dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içindeki birtakım kifayetsizlerdir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geleceğe büyük bir miras bıraktığımıza inanıyorum.

Osmanlı toprak sistemi başlı başına bir dünyadır. Ecdadımızın merkezinde insan vardır, Avrupa sistemi, sömürü üzerine kuruludur.

Avrupa kimya bilimi, Osmanlı boya ustalarının sırrını çözünce taleplerine cevap verebilir hale gelmiştir.

Bizim ecdadımız bırakınız geri olmayı 150-200 yıl öncesinde Avrupa’nın önünde yer alıyor. Elbette halkın yanında olmanın bir bedeli vardır. Osmanlı yapmaya ortak olmayarak bu bedeli ödemiştir.

Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı kur-faiz-enflasyon üçgenindeki dalgalanmada maalesef bazı kesimler iyi imtihan veremedi. Akıl ve mantıkla izah edilemeyecek fiyat artışları her gün önümüze geliyor. Ahlak dışı artışlar üzerinde düşünmeliyiz.

‘KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME SÖZÜNÜ YANLIŞ ANLAMIŞLAR’

Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Bunu neyle izah edeceğiz?

Birilerinin ‘piyasanın şartları’ kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir. Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sorarız. Herkesi insafa, vicdana ve ahlaka davet ediyorum.

Bunlar krizi fırsata çevirme sözünü yanlış anlamışlar. Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hâlâ ‘vatandaşımı nasıl sömürürüm’ bunun gayreti içerisinde.

Herkesi bu konuda insafa vicdana ve hepsinden önemlisi ahlaka davet etme görevliliği noktasındayım. Milletimizin bu konuda dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz. Böyle dönemler, dalgalanmayı fırsat bilip kârı artırma değil gerekiyorsa kârı bir miktar düşürerek ülkeyi ve toplumu ayağa kaldırma dönemleridir.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Trump, 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefini söyledi. Trump’a ‘Lojistik destek verin DEAŞ’ı temizleriz’ dedim.

“BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER”

Ülkemize en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın. Yarın çarşamba Rusya seyahatimiz var. Münbiç’in güvenliğini alacak ve orayı da sahiplerine teslim edeceğiz.

Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye’yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle ‘cin şişeden çıktı’.

”GEREKEN ADIMLARI ATMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

İşte sınırlardayız. Bütün gücümüzle oralardayız. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala; aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık. Kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız. Türkiye özellikle Suriye’de kendisine verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle çok bedeller ödemiştir.”