  • BIST 8009.33
  • Altın 1904.323
  • Dolar 28.899
  • Euro 31.7765
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Erdoğan'dan Yunanistan ziyareti açıklaması

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı yarın da olacak. Bu gerçek, ortak paydada buluşamayacağız anlamına gelmez" açıklamasını yaptı.
Erdoğan'dan Yunanistan ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. İsrail-Hamas çatışmalarına değinen Erdoğan, "Tüm dünyanın gözü önünde 50 gün boyunca Gazze’yi yaktılar, yıktılar. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya tahrip oldu ya da kullanılamaz hale geldi. Sağlık ve eğitim altyapısı da tamamen çökmüş durumdadır" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Netanyahu adını şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. Bugün tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Yunanistan ziyareti

Erdoğan konuşmasında Yunanistan'a önümüzdeki hafta yapmayı planladığı ziyarete de değindi. Ülkeler arasında anlaşmazlıkların olmasının doğal diye nitelendiren Erdoğan, "Asıl olan kördüğüme dönüşmeden çözme iradesidir" ifadesini kullandı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı yarın da olacak. Bu gerçek, aynı denizi, aynı iklimi, aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağız anlamına asla gelmez. İşbirliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok başlık var. Seyahatimizin şimdiden ülkelerimiz açısından yeni bir sayfa açılmasına vesile olmasını diliyorum."

Erdoğan ve bakanlar Yunanistan ve Türkiye arasındaki 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı için 7 Aralık'ta Atina'ya gidecek. Erdoğan Kasım ortasında Almanya ziyareti sonrasında uçakla dönerken gazetecilerin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in "Türkiye ile iş birliği şart" açıklamasını sormaları üzerine, "Yapacağımız iş birliği konferansıyla bunları konuşacağız. Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan'la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız" diye konuşmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır25 Kasım 2023 Cumartesi 20:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz24 Kasım 2023 Cuma 18:27
  • Türkiye ile Cezayir LNG anlaşması 2027'e kadar uzatıldı21 Kasım 2023 Salı 22:17
  • TC Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze için Londra ve Paris’e gidecek21 Kasım 2023 Salı 15:18
  • Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi20 Kasım 2023 Pazartesi 18:28
  • Türkiye "otonom sürüş" teknolojileriyle ilerleyecek20 Kasım 2023 Pazartesi 18:12
  • Enflasyon: Türk şirketleri Mısır'a kaçıyor20 Kasım 2023 Pazartesi 17:07
  • İstanbul'da yıllar sonra kasımda kar yağdı20 Kasım 2023 Pazartesi 13:16
  • İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sel ve fırtına sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti, 11 denizci kayıp20 Kasım 2023 Pazartesi 12:11
  • Akşener’den Şok İddia: Polis Müdürlerinin Otellerinde Fuhuş Skandalı20 Kasım 2023 Pazartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti