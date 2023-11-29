Erdoğan'dan Yunanistan ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı yarın da olacak. Bu gerçek, ortak paydada buluşamayacağız anlamına gelmez" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. İsrail-Hamas çatışmalarına değinen Erdoğan, "Tüm dünyanın gözü önünde 50 gün boyunca Gazze’yi yaktılar, yıktılar. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya tahrip oldu ya da kullanılamaz hale geldi. Sağlık ve eğitim altyapısı da tamamen çökmüş durumdadır" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Netanyahu adını şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. Bugün tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Yunanistan ziyareti

Erdoğan konuşmasında Yunanistan'a önümüzdeki hafta yapmayı planladığı ziyarete de değindi. Ülkeler arasında anlaşmazlıkların olmasının doğal diye nitelendiren Erdoğan, "Asıl olan kördüğüme dönüşmeden çözme iradesidir" ifadesini kullandı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı yarın da olacak. Bu gerçek, aynı denizi, aynı iklimi, aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağız anlamına asla gelmez. İşbirliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok başlık var. Seyahatimizin şimdiden ülkelerimiz açısından yeni bir sayfa açılmasına vesile olmasını diliyorum."

Erdoğan ve bakanlar Yunanistan ve Türkiye arasındaki 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı için 7 Aralık'ta Atina'ya gidecek. Erdoğan Kasım ortasında Almanya ziyareti sonrasında uçakla dönerken gazetecilerin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in "Türkiye ile iş birliği şart" açıklamasını sormaları üzerine, "Yapacağımız iş birliği konferansıyla bunları konuşacağız. Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan'la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız" diye konuşmuştu.