Erdoğan’ın eski anketçisinden Ankara gündemini sarsacak anket

MAK araştırma şirketi 2021’in ilk anket sonuçlarını açıkladı. Ankette gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılar da vatandaşa soruldu.

MAK danışmanlık şirketi Ocak ayında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette HDP ve MHP’nin baraj altı kaldığı görünürken İYİ Parti’nin oy oranındaki artış dikkat çekti. Söz konusu ankette AKP yüzde 32 olarak tespit edilirken CHP’nin aldığı oy oranı ise yüzde 24,9 oldu.

MAK araştırma şirketi 2021’in ilk anket sonuçlarını açıkladı. Ankette gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılar da vatandaşa soruldu. Saldırıya ilişkin vatandaşların yüzde 28’i ülkenin yeniden kardeş kavgasına sürüklenmesinden endişe duyduğunu belirtirken yüzde 41’i ise “Münferit olaylar” olarak yorumladı.

Ankette partilerin aldığı olası oy oranları da dikkat çekti. MAK’ın 14-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, “Yarım genel seçim olsa” başlığı altında vatandaşlara hangi partiye oy verecekleri soruldu. Vatandaşın yüzde 32,2’si tercihini AKP’den yana kullandı. CHP yüzde 22,5, İYİ Parti yüzde 12,3 oy alırken, baraj altında kalan HDP yüzde 8, MHP ise yüzde 7,7 oy aldı. Ankette Gelecek Partisi’nin yüzde 2,2 DEVA Partisi’nin ise yüzde 2 oy aldığı görüldü. Kararsızlar ise seçim barajını aşarak yüzde 10 çıktı.

Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP yüzde 35,6, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP yüzde 24,9, Meral Akşener’in Genel Başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti yüzde 13,6 oy oranına yükseldi. HDP’nin yüzde 8,9, Devlet Bahçeli’nin partisi MHP ise yüzde 8,5 oy oranına ulaşarak yine seçim barajı altında kaldı.

SEÇMEN ERKEN SEÇİM SORUSUNA NE DEDİ?

Ankette erken seçim sorusu da vatandaşa soruldu.

Seçmenin yüzde 49’u erken seçim yapılması görüşünü bildirirken, erken seçime gerek olmadığını belirten vatandaşların oranı ise yüzde 41 olarak belirtildi. Seçmenin yüzde 10’u ise bu soruya yanıt vermekte kararsız kaldı.

VATANDAŞ HAYATINDAN MEMNUN DEĞİL

Öte yandan ankette dikkat çeken diğer bir sonuç ise vatandaşın “Hayatından memnun olmadığı” oldu. Partilere göre “Bir bütün olarak düşünüldüğünde, hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusuna vatandaşın çoğunluğu “Memnun değilim” yanıtını verdi. Bu oran CHP’de yüzde 73, İYİ Parti’de yüzde 54 çıkarken MHP’ye oy veren vatandaşın yüzde 11’i, AKP’li vatandaşların da yüzde 14’ü hayatından memnun olmadığını aktardı. Bu soruya cevap vermekte kalanların oranı ise AKP ve MHP’de yüzde 20’lere ulaştı.

ABD İLE İLİŞKİLER NE OLUR?

Ankette diğer bir önemli konu ise ABD’deki yeni yönetim ile ilişkilerin nasıl olacağı oldu. Joe Biden’in yönetim süresince Amerika ile ilişkilerin nasıl olacağı konusunda sorulara cevap veren vatandaşlar, “Türkiye’nin aleyhine olumsuz gelişmeler olur” dedi.