Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında iddiası

İsrailli bir çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alındığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektiği belirtilen İsrailli bir çiftin gözaltına alındığı iddia edildi. Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün olayı doğruladığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi evinin fotoğraflandığı çekildiği ise belirtilmedi. Türk tarafından ise henüz bu olayla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail basını, eşiyle Türkiye'ye tatile gelen İsrailli bir kadının ülkesindeki ailesine "Ne güzel bir ev" mesajıyla bir ev fotoğrafı gönderdiğini duyurdu. Doğum günü kutlaması için Türkiye'ye gittiği belirtilen çiftin Salı günü İsrail'e geri dönmesi bekleniyordu. Ancak çiftin geri dönmemesi üzerine ailelerinin endişeye kapıldığı bildiriliyor.

Türkiye'de izin alınmadan askeri ve güvenlik bölgelerinin fotoğrafını çekmeye izin verilmiyor. Ekim ayında Türk basını birçok İsraillli ajanın göz altına alındığını duyurmuştu. TRT, Türkiye'nin 15 İsraillli Mossad ajanını tespit ettiğini duyurmuştu. Bu kişiler uluslararası casuslukla suçlanıyor.

DW