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Erdoğan'ın Suriye Açıklamasının Altına "Yav He He" Yazan Gazeteciye Cumhurbaşkanına Hakaretten Dava Açıldı

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Erdoğan’ın "Tüm dünyaya sesleniyorum bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" paylaşımına “Yav he he” yorumu yaptığı için "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla dava açıldı.
Erdoğan'ın Suriye Açıklamasının Altına "Yav He He" Yazan Gazeteciye Cumhurbaşkanına Hakaretten Dava Açıldı

 

Gazeteci Cem Bahtiyar’a Twitter’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Tüm dünyaya sesleniyorum bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" paylaşımına “Yav he he” yorumu yaptığı için "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianamede, Twitter’da “Erdoğan yargılanacak 21 Cenevre’de olabilir” yazılı görselin altına Bahtiyar’ın “Erdoğan’ın yargılanması için 50 bin imza Birleşmiş Milletler’e sunulacak” yorumu da suç sayıldı. Bahtiyar ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek hiçbir terör örgütü ile bağlantısı olmadığını dile getirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Bahtiyar, 200 bine yakın yurttaş hakkında benzer absürt isnatlarla soruşturma açıldığı belirterek "Biz gazetecilerin üzerindeki baskıları bir yana bırakalım, sıradan bir sokak röportajında fikrini beyan eden, ekonomik sorunlardan bunalmış vatandaşlar apar topar gözaltına alınıyor.

Ülkenin kanayan yaralarına dair haber, yazı ve sair bir paylaşımınızla terörize ediliyor, hiyerarşisini, tarihini, amacını hatta belki açılımını bile bilmediğiniz örgütlerle kolayca ilişkilendirilebiliyorsunuz. Gazetecilere yıldırım hızıyla ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan soruşturma açan savcılar, suçları yargı önünde tescillenmiş, hükmü verilmiş çete liderlerine sahip çıkan siyasilere kılını kıpırdatamıyor.

En ufak bir eleştiriye bile tahammülsüz bu kibrin saltanatında, adalet sarayları da ne yazık ki birer yargı noterine dönüşmüş durumda" dedi.

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