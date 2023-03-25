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Erdoğan'ın talimatıyla beton dökülmüştü: Sosyal medyada paylaşılan hastane 'temeli' yetkililer tarafından kaldırıldı

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında temelini attığı Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" dedi.
Erdoğan'ın talimatıyla beton dökülmüştü: Sosyal medyada paylaşılan hastane 'temeli' yetkililer tarafından kaldırıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında temelini attığı Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" dedi. Hastane temelinin kaldırıldığı ortaya çıktı.

 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Hatay'ın Defne ilçesinde dün Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende, depremlerden büyük ölçüde zarar gören Hatay'da ileride yapılması planlanan hastane ve konutlara dair açıklamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile sırasıyla Hatay'da yapılması planlanan toplamda bin 500 yataklı dört yeni devlet hastanesinin temeli atıldı.

İyi Partili Çömez, sosyal medya hesabından, "Erdoğan dün, Hatay Defne’de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadelerini yazarak, temel atıldığını iddia ettiği görüntüyü paylaştı.

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