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Erhürman’dan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yanıt

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Erhürman’dan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yanıt
Erhürman’dan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yanıt

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya yanıt vererek, "Beni hanginizin Türkiye'ye gideceği ilgilendirmez Sn. Tatar. Aranızda diyalog kurup birinizin gitmemesi, hiç olmazsa her gün on defa "yücelttiğiniz" devlette Cumhurbaşkanlığı makamını boş bırakmamayı becerebilmeniz beklenirdi." dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı’nın bugün yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdi.  

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Sn. Tatar Türkiye'ye giderken Cumhurbaşkanı vekilliğini Sn. Töre'ye bırakmıştı. Ama Sn. Töre Cumhurbaşkanı vekili olduğu Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasına karşın Türkiye'ye gitmeyi tercih etti ve böylece Cumhurbaşkanlığı makamı boş kaldı. Ben de bunu, her "devlet" dediklerinde ağızlarından üç defa daha çıkanlar tarafından gerçekleştirilmiş bir laubalilik olarak niteledim” ifadelerini kullandı.  

Erhürman, “Videosu yayımlanmış olan Meclis konuşmasında da dinlenilebileceği gibi, "hukuka uygunluğunu tartışmayacağım ama", illaki hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis Başkanı yurt dışında olacaksa geçmişte vekaletin Meclis Başkan Yardımcısı'na bırakıldığı örnekler var ama siz onu da yapmadınız dedim. Sn. Töre'ye Meclis'te açıkça, vekillik size bırakıldığına göre siz yurt dışına çıkmayacaktınız demiş olmama rağmen Sn. Tatar alınmış” dedi.  

“BENİ HANGİNİZİN TÜRKİYE’YE GİDECEĞİ İLGİLENDİRMEZ SN. TATAR” 

“Belli ki Sn. Zorlu Töre'ye bir şey demeyi tercih etmediği için bana yanıt vermeyi seçmiş” diyen Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:  

“Beni hanginizin Türkiye'ye gideceği ilgilendirmez Sn. Tatar. Aranızda diyalog kurup birinizin gitmemesi, hiç olmazsa her gün on defa "yücelttiğiniz" devlette Cumhurbaşkanlığı makamını boş bırakmamayı becerebilmeniz beklenirdi. Gerisi laf-ı güzaf...” 

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