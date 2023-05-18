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Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilim

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Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı.
Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilim

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 07.15 sıralarında Ermenistan ordusunun, Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine İHA’larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, yapılan incelemede Ermeniler tarafından İHA’lardan atılan el yapımı mermilerin kalıntılarına rastlandığı kaydedildi. Azerbaycan birliklerinde kayıp olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu ifade edildi.

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