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Ermenistan Başbakanı: Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’ın parçası olarak tanırız

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Ermenilerin güvenliği garanti altına alınırsa Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın toprağı olarak tanıyacağız" dedi.
Ermenistan Başbakanı: Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’ın parçası olarak tanırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeni nüfusunun güvenliğini garanti altına alması durumunda Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduklarını açıkladı.

Paşinyan’ın açıklaması Rusya’nın TASS haber ajansında yer aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren barış görüşmelerinde geçen hafta iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştığını söylemişti.

“Ortaklarımız, sınırların belirlenmesi, ulaşım ve ekonomi bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması, Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenlik durumunun iyileştirilmesi ile ilgili sorunlar çözülmeden barış anlaşmasının belirli yönlerinde hareket edilmesinin zor olduğunu bugün teyit etti” diyen Lavrov, “Taraflar, nihai bir anlaşmaya yakın. Rusya Federasyonu'nun danışman olarak katılımıyla da ikili komisyonun sınırların belirlenmesi ile ilgili toplantı düzenlemesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerini kullanmıştı.

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