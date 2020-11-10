Ermenistan Karabağ’dan Çekilmeyi Kabul Etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım” dedi.
Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan ordusu, bugüne kadar kurtardığı mevzilerde kalacak.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile Karabağ savaşının sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladım” dedi.
Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan ordusu, bugüne kadar kurtardığı mevzilerde kalacak.
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