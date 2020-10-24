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Ermenistan'dan bir skandal daha! Şimdi de Tarkan’ı vurdular..

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Ermenistan Radyosu yeni bir skandala daha imza attı. Radyonun Türkçe sitesinde “Öldürülen Azerbaycan askerleri” ve “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberlerin fotoğraflarında şarkıcı Serdar Ortaç,oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafı paylaşıldı
Ermenistan'dan bir skandal daha! Şimdi de Tarkan’ı vurdular..

Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu’nun yeni paylaşımında bu kez Tarkan, Aras Bulut İynemli ve şef Burak Özdemir’in (CZN Burak) fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı. Tarkan’ın askerlik fotoğrafı sitede, “Bakü askerlerinin yüzde 99’unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır” haberinde kullanıldı.

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‘TEKNİK YANLIŞLIK’ ÖZRÜ

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Ermenistan Kamu Radyosu’nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı: “21 Ekim’de yayımlanan ‘Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’ başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.” Açıklamanın ardından Türk ünlülerin fotoğrafları başka görsellerle değiştirildi.

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Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi.

 

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