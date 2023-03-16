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Esad, Erdoğan ile görüşmek için Türk askerinin Suriye'den çekilmesini şart koştu

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Esad, Erdoğan ile görüşmek için Türk askerinin Suriye'den çekilmesini şart koştu
Esad, Erdoğan ile görüşmek için Türk askerinin Suriye'den çekilmesini şart koştu

Suriye lideri Beşar Esad, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini şart koştu.

Rus medyasına konuşan Suriye Devlet Başkanı'nın açıklamaları, Moskova'nın Ankara ile Şam'ı barıştırmaya çalıştığı bir dönemde, Putin ile Esad arasında yapılan görüşmeden bir gün sonra geldi.

Rusya Türkiye, Suriye ve İran'dan diplomatların bu hafta Moskova'da bir araya gelerek olası bir başkanlık zirvesi öncesinde dışişleri bakanları arasında bir toplantı hazırlığı yapmaları bekleniyor.

Suriye lideri Beşar Esad, Putin'le görüşmesinden bir gün sonra Rus ajansı Novosti'ye verdiği röportajda Erdoğan ile Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekmesi koşuluyla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Şam rejimine muhalif isyancı gruplara verdiği desteğe atıfta bulunan Esad, Ankara'nın ayrıca "terörizme verdiği tüm desteği kesmesi" gerektiğini de sözlerine ekledi ve "Erdoğan'la görüşmenin gerçekleşebileceği tek durum budur," diye konuştu.

Esad röportajda "Suriye'deki savaşın nihai bir sonuca ulaşmasını sağlamayacaksa böyle bir görüşmenin ne anlamı var ve neden düzenleniyor?" diye sordu.

Esad'ın dün Putin'le yaptığı görüşme sonrasında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığını teyit etmiş ve ve iki ülkenin "barıştırılmasına" yönelik Moskova’nın girişimlerine öncelikle atıfta bulunmuştu.

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