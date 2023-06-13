Esad’dan Türkiye açıklaması: Bundan sonraki aşamada…

Rusya’nın öncülüğünde Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımlarının atılması yönünde bir süredir görüşmeler devam ederken dün kritik açıklamalar geldi…

Suriye lideri Beşar Esad dün İran’dan bir heyeti Şam’da ağırladı… İran Dışişleri Özel İşler Bakan Yardımcısı Ali Asğar Haci önderliğindeki heyetle bir toplantı yapan Esad, bölgedeki gelişmeler ile ilgili de konuştu.

Esad, Türkiye-Suriye-Rusya-İran arasındaki dörtlü toplantılar ve Astana görüşmelerinin önemine dikkat çekti.

Suriye’nin resmi haber ajansı Sana’da yer alan haberde, “Esad, bundan sonraki aşamada, özellikle “Dörtlü” toplantılar ve Astana yolunda koordinasyonun öneminin altını çizerek, Rusya ve İran taraflarıyla işbirliği içinde, ister Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi olsun, ister terörle mücadele olsun, ister başka konular olsun temelleri tanımlayan ve yaklaşan müzakerelerin dayandığı başlıkları ve hedefleri kesin olarak netleştiren ve bu adresler için bir zaman çerçevesi ve uygulama mekanizmalarını belirleyecek ortak bir stratejinin geliştirilmesini vurguladı” ifadelerine yer verdi.