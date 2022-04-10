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Eski AKP’li vekilin İngiliz kraliyet ailesine rüşvet skandalı büyüyor

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Eski AKP’li vekilin İngiliz kraliyet ailesine rüşvet skandalı büyüyor
Eski AKP’li vekilin İngiliz kraliyet ailesine rüşvet skandalı büyüyor

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in oğullarından York Dükü Andrew’a ve ailesine verilen rüşvet skandalında yeni bilgiler ve görüntüler gelmeye devam etti.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’de yayınlanan haberde, Prens Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’a da 250 bin pound rüşvet verildiği kayıtlara geçerken, bu para transferinden haftalar sonra York Düşesi Sarah Ferguson’un Selman Türk ile videosu ortaya çıktı.

Başkent Londra’daki lüks bir restoranda çekilen görüntülerde 250 bin poundu alan Ferguson, “Bu adam harika bir adam. Bol şanslar, bu işi yapalım. Ben bu harika adamın müşteri hizmetlerine inanıyorum. Ben burada destek olup, yardım etmek ve ne yapılması gerekiyorsa sonraki aşamaya taşımak için elimden  geleni yapmak istiyorum. Bol şanslar ve aferin” derken görülüyor.

“BU VİDEOYU KULLANDI”

Videoda, Ferguson’un Türk’ün omzuna kolunu sardığı da görülürken Türk de videoda “teşekkür ederim” diyor. Videonun 2019 yılının Eylül ayında çekildiği tahmin edilirken, Mail on Sunday, “Kaynaklar, Türk’ün bu videoyu arkadaşlarıyla paylaştığını ve bu videonun çokça izlendiğini söyledi” yorumuna yer verdi.

Prens Andrew, Türk aracılığıyla kendisine gelen parayı iade ettiğini söylerken Ferguson ise bu parayı iade etmeyeceğini ve yaşananlardan haberdar olmadığını dile getirmişti.

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